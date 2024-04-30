«Три пирога» предлагает лучшие осетинские лакомства, которые способны удовлетворить любой вкус благодаря богатому выбору начинок. В меню заведения также представлены различные виды пиццы, сочные шашлыки, сладкая и постная еда. Кроме традиционных блюд готовят замечательные бизнес-ланчи и вкуснейшие домашние обеды. Кафе регулярно проводит такие акции, как возможность получить вкусный сюрприз или сэкономить деньги. Заявки принимаются по телефону и на сайте. Ты сможешь оформить покупку в любую точку Москвы и Московской области, а также забрать готовую еду по адресу самовывоза. Доставка в офис или на дом осуществляется в специальной упаковке, которая сохранит жар печи и тонкий аромат пирога. Оплата за наличный расчет. Хочешь получить приятный бонус? Тогда скорее используй промокоды «Три пирога» (Pirogin) за апрель - май 2024 года и наслаждайся аппетитным подарком! Обрати внимание, что у всех предложений есть срок действия.

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