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Промокоды и акции «Чики Рики»

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Отзывы покупателей

Из трех заказанных блузок две с значительным браком! Синяя блузка с белыми пятнами, как от хлорки. У блузки с длинным рукавом порван манжет! Неожиданно, слишком много брака, даже Алиэкспресс такие ляпы не позволяет. Так что заказ почти на 5тыс придется вернуть! Разочарована!

  • Алла
  • 21.06.2017

Хочу сказать несколько слов о данном магазине. Общие впечатления: выбор большой, очень много товаров российского производства, интересные цены. По опыту: делала заказы 5 раз, все товары привозили в надлежащем виде, без брака. Был единственный случай, когда положили кофту не того цвета, но быстро все поменяли. Минусы: бесплатная доставка в моем городе только от 4500 рублей.

  • Наталья
  • 17.10.2016

Мне не понравилась работа магазина. Заказывала набор пеленок для девочек - прислали для мальчика, хотя заказ был со страницы товара для девочек. Халат прислали другого цвета. Некритично, но могли бы указать на сайте, что цвет может отличаться.

  • Татьяна
  • 20.02.2016
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