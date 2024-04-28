Промокоды и акции «Чики Рики»
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Отзывы покупателей
Из трех заказанных блузок две с значительным браком! Синяя блузка с белыми пятнами, как от хлорки. У блузки с длинным рукавом порван манжет! Неожиданно, слишком много брака, даже Алиэкспресс такие ляпы не позволяет. Так что заказ почти на 5тыс придется вернуть! Разочарована!
- Алла
- 21.06.2017
Хочу сказать несколько слов о данном магазине. Общие впечатления: выбор большой, очень много товаров российского производства, интересные цены. По опыту: делала заказы 5 раз, все товары привозили в надлежащем виде, без брака. Был единственный случай, когда положили кофту не того цвета, но быстро все поменяли. Минусы: бесплатная доставка в моем городе только от 4500 рублей.
- Наталья
- 17.10.2016
Мне не понравилась работа магазина. Заказывала набор пеленок для девочек - прислали для мальчика, хотя заказ был со страницы товара для девочек. Халат прислали другого цвета. Некритично, но могли бы указать на сайте, что цвет может отличаться.
- Татьяна
- 20.02.2016