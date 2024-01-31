Компания «Лаборатория Касперского» специализируется на IT-продуктах, защищающих компьютеры и локальные сети от вирусов, хакерских атак, перехвата данных во время обмена и других угроз кибербезопасности. Антивирусники надежно защищают устройства на операционной системе Windows, macOS, Android, iOS.





Предусмотрено три степени защиты: базовая, расширенная и премиум. Каждую можно опробовать в действии бесплатно в течение пробного периода. Когда он закончится, необходимо купить лицензию. Для того, чтобы покупка и последующие продления не были слишком дорогими, не упускай акции от «Касперского», используй промокоды и купоны на скидку.

Как сэкономить на продуктах интернет-магазина «Касперский»

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Компания разрабатывает защиту от хакеров, вирусов, вредоносного ПО для домашних устройств, малых офисных и крупных корпоративных сетей.

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Преимущества антивирусных программ «Лаборатории Касперского»

Частным пользователям разработчик предлагает несколько версий антивирусной защиты: Anti-Virus, Internet Security, Total Security, Secure Connection, Security Cloud и бесплатный антивирус с минимальным набором защиты. Для бизнеса выбор еще больше:

Small Office Security и Endpoint Security Cloud для небольших фирм.

Программы Endpoint Security Cloud, Endpoint Security, EDR, Automated Security Awareness Platform, защита для облачных сред бизнеса среднего размера.

Сервисы облачной защиты, Threat Intelligence, Cybersecurity Training и другие средства защиты крупного бизнеса.

При крупных заказах, направленных на полную защиту экосистемы, внешнего обмена данными, противодействие DDos-атакам и попыткам несанкционированного проникновения, можно получить персональную скидку от «Касперского».





Надежность и высокую эффективность продуктов подтверждают регулярные победы в тестах, проводимых экспертами крупнейших аналитических организаций. Среди них консалтинговые компании Forrester, IDC, Frost & Sullivan и другие, проводящие исследования в области кибербезопасности.