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Промокоды «Русские Семена»

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Отзывы покупателей

Мой опыт с магазином только положительный. Я регулярно покупаю у них семена для моего огорода, и качество всегда безупречное. Оказывается, и в России производят отличные семена! Растения растут здоровыми и обильно плодоносят. Рекомендую всем садоводам!

  • Андрей
  • 14.11.2023

Все товары соответствуют описанию. Доставка быстрая, на пункте выдачи проблем не возникло. Внутри все целое и свежее. Буду обязательно снова обращаться в этот магазин. Спасибо за такие качественные товары и обслуживание!

  • Анатолий
  • 13.11.2023

Отличный дачный интернет - магазин, удобный сайт, невысокие цены, много товара

  • Юрий
  • 14.09.2023

Заказывала весной семенной картофель Беллороза и Гранд. Картофель сухой, клубни ровные, размер как раз для посадки. Сейчас уже собрали урожай, картофель отличный.

  • Ольга
  • 13.09.2023

Заказывал в июне гортензию Ваниль Фрайз и клематис тирислунд. Переживал что в такую погоду дойдут не очень растения, но посылка пришла с даже живыми побегами. Спасибо магазину.

  • AlexSmirnov75
  • 16.07.2021
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