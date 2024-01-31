Промокоды «Русские Семена»
Активные купоны и промокоды «Русские Семена» январь 2024
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Отзывы покупателей
Мой опыт с магазином только положительный. Я регулярно покупаю у них семена для моего огорода, и качество всегда безупречное. Оказывается, и в России производят отличные семена! Растения растут здоровыми и обильно плодоносят. Рекомендую всем садоводам!
- Андрей
- 14.11.2023
Все товары соответствуют описанию. Доставка быстрая, на пункте выдачи проблем не возникло. Внутри все целое и свежее. Буду обязательно снова обращаться в этот магазин. Спасибо за такие качественные товары и обслуживание!
- Анатолий
- 13.11.2023
Отличный дачный интернет - магазин, удобный сайт, невысокие цены, много товара
- Юрий
- 14.09.2023
Заказывала весной семенной картофель Беллороза и Гранд. Картофель сухой, клубни ровные, размер как раз для посадки. Сейчас уже собрали урожай, картофель отличный.
- Ольга
- 13.09.2023
Заказывал в июне гортензию Ваниль Фрайз и клематис тирислунд. Переживал что в такую погоду дойдут не очень растения, но посылка пришла с даже живыми побегами. Спасибо магазину.
- AlexSmirnov75
- 16.07.2021