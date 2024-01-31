«Мечты меняющие мир» – это захватывающее шоу, помогающее детям осуществить, о чем мечталось. Найди путь к успеху через развлекательное обучение. Десять ярких представлений в одном! Покупай билеты на сайте детского театра Андрея Фартушного. Спектакль помогает развить личность и индивидуальность ребенка. Ему обеспечена масса ярких впечатлений и расширение кругозора, а также он научится верить в себя, ставить четкие цели в жизни и, самое главное – достигать их. Узнай о самых известных личностях, повлиявших на развитие всего мира. А еще, что главное в жизни – приложенные усилия, а не талант. Не успеваешь на спектакль? Не беда, потрать приобретенный билет на следующем мероприятии, оформив перенос за сутки. Пользуйся акциями от компании и подарочными сертификатами. Подари себе и детям незабываемые впечатления. Активируй промокоды на скидку «Мечты меняющие мир» за январь 2024 года и сходи со скидкой на представление в Москве, Ярославле или Новосибирске. Консультации по вопросам осуществляют менеджеры в чате на сайте.

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