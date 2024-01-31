Algoritmika – лицензированная международная школа программирования и математики для детей. Твоему ребенку не обязательно быть определенного склада ума или иметь некий набор знаний – обучаться может каждый. Индивидуальный подход поможет развить необходимые качества и с легкостью усваивать материал. В каждой группе не более двенадцати человек, что позволяет учителю уделить внимание каждому ученику. Преподаватели отлично разбираются в собственном предмете и владеют методиками игровой подачи материала. Уроки проходят так, чтобы увлечь детей, но не перегрузить информацией. Возможен выбор формата: онлайн или на удобной площадке в своем городе. Если ребенку не понравятся занятия – сервис вернет деньги. Оставляй заявку и менеджер поможет подобрать подходящий курс. Активируй промокоды «Алгоритмика» за январь 2024 года во время оплаты обучения и получай приятную скидку. Проложи своим детям дорогу в будущее!

Подробнее Скрыть