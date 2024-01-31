Главная цель сотрудников ресторанной сети «Кореана» – познакомить клиентов с культурой и историей древней восточной страны при помощи национальной кухни. Повара готовят аутентичную пищу, искусно адаптируя её под привычки европейских гурманов. В меню вы найдете традиционные супы, горячие блюда из мяса и рыбы, отварной рис в различных вариациях, лапшу, роллы и необычайно вкусные десерты. Вас ждут качественные ингредиенты, большие порции и демократичные цены. Попробуйте неповторимую корейскую еду, не выходя из дома! Оформите заказ онлайн и получите его в любой точке Санкт-Петербурга в ближайшее время. Познакомьтесь с кулинарными шедеврами без лишних расходов! На нашем сайте опубликованы действующие промокоды «Кореана» за январь 2024 года. Активируйте их перед оплатой покупки и получайте скидки и бонусы!

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