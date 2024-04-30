Служба доставки «Япономания» предлагает широкий ассортимент готовых блюд. В меню ты найдешь классические, запеченные и премиальные виды роллов, а также гунканы, суши и сеты, рассчитанные на несколько персон. В продаже есть пицца с разнообразными ингредиентами, еда, приготовленная во фритюре, ланчи, салаты, напитки и многое другое. Заявки принимаются на сайте, в приложении для мобильных устройств и по телефону. В «Личном кабинете» можно отследить статус обращения и посмотреть историю покупок. Доступен самовывоз из фирменных ресторанов. Многочисленные акции сети позволяют новым и постоянным клиентам без труда экономить солидные суммы денег. Обрати внимание на промокоды «Япономания» за апрель - май 2024 года, представленные в нашем списке! Они дают право на получение скидок, бонусов и других привилегий. Воспользуйся лучшими предложениями и оформляй заказы на оптимальных условиях!

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