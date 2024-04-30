Устал от работы и ждешь отпуска? Загородный отель «Чайка» поможет тебе отдохнуть с комфортом на природе в живописном месте у реки. Здесь посетителей ждут СПА-процедуры, вкусная и здоровая еда, разнообразный активный досуг, а также интересные события. Не обязательно даже заселяться, чтобы денек провести время весело. Заезжай в комфортабельные номера и отправляйся расслабляться в привычном ключе. Катание на велосипеде, боулинг, баня, классные шоу и мероприятия – выбирай по вкусу. Постоянно появляются отличные акции по всем направлениям работы центра, успей ловить. Для постоянных покупателей разработана программа лояльности. Также на территории комплекса можно провести праздник или иное мероприятие, например, корпоратив, выпускной, свадьбу или конференцию. Приезжай в уютный уголок природы и отдыхай на здоровье. Активируй промокоды в отель «Чайка» за апрель - май 2024 года, получай скидки и развлекайся, один или с друзьями.

Подробнее Скрыть