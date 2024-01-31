«Волшебная миля» – эксклюзивный центр отдыха для малышей и их родителей. Парк посвящен путешествиям и легендарным исследованиям. На большой территории воссозданы историко-географические регионы и установлены потрясающие аттракционы. Посетители путешествуют по реалистичным джунглям, добывают золото, сражаются с самураями, рыбачат в озере и блуждают в зеркальном лабиринте. В уникальном парке часто проводятся модные дискотеки, исторические квесты, интерактивные спектакли, увлекательные мастер-классы. Центр оформлен с учетом всех требований к безопасности юных гостей. Хороший семейный отдых не обязательно должен быть дорогим! Сейчас у тебя есть отличная возможность сэкономить на посещении игрового комплекса, использовав промокоды и купоны на скидку в «Волшебную милю» за январь 2024 года. Лучшие спецпредложения для веселого досуга собраны внизу данной страницы.

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