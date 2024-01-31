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Купоны на скидку Artem Tools

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Отзывы покупателей

Купили лодочный мотор. При оформлении доставки не предупредили, что в стоимость будет входить дополнительно 1500 рублей за забор груза. Коробка приехала открытая, без доков купли-продажи, без заполненного гарантийного талона. Попросили прислать документы – прислали, на имя Пети Васечкина и с грамматическими ошибками. Пришлось переделывать. Спустя полгода на моторе обнаруживается дефект и, естественно, в магазине сидят такие профи, что при взгляде на фото утверждают категорически, что это не заводской брак. Никаких адресов сервисных центров у них нет. В итоге, после долгой переписки, все же высылают адрес якобы сервиса, по факту оказались просто более крупными поставщиками (у которых они и закупаются), те, конечно, просто могут за деньги заменить запчасть и никаких диагностик они там не делают. Но «Артем Тулс» решили накалякать типа заключение с двумя предложениями, что это не заводской брак. В общем, дополнительное время, деньги и силы потрачены на бесполезную перевозку крупногабаритного товара. А в магазине никому нет дела до твоих вопросов. Их дело просто продать и забыть. Не советую этот магазин. Лучше, возможно, переплатить, но быть уверенным, что за эти деньги тебе заполнят гарантию, будут выполнять обязательства по ней и предоставят список сервисов, где технику могут обслужить при необходимости.

  • Лера
  • 01.02.2018
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