На сайте заказывал планшет в подарок крестнице. Волновался, так как забегался и немного забыл о ее празднике. Но доставили в тот же день, вежливо и грамотно уточнили все детали по телефону, договорились о времени. Курьер прибыл как по расписанию. Покупкой доволен, крестница еще больше.

Несколько раз заказывала товары на сайте мегафона. Плюсы: адекватные цены на товар бесплатная доставка даже дешевых товаров(аккумуляторы, наушники) быстрота заказа (уточняют доставку в тот же день) пунктуальная служба доставки вежливый компетентный персонал Минусы: персонал компетентный только тогда, когда вы покупаете товар Получила бракованный телефон, но вернуть или обменять его оказалось довольно сложно. Позвонила в интернет-магазин, сказали, чтобы предъявила претензии к салону, салон в ответ сказал, что виноват интернет-магазин. После этого консультанты и менеджер начали путаться и магическим образом "растеряли"свою компетентность. После этого случая заказывала другие вещи, проблем больше не было, но остался неприятный осадок лицемерности. Ощущение, что компания печется только о собственном кошельке, и совершенно не заинтересована в том, чтобы помочь своим покупателям. Пока была готова платить деньги, все шло хорошо, после от меня просто пытались отвязаться. При этом, кстати, также вежливо. Но лучше бы просто решили мою проблему.