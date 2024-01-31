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Промокоды «МегаФон» январь 2024

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Отзывы покупателей

На сайте заказывал планшет в подарок крестнице. Волновался, так как забегался и немного забыл о ее празднике. Но доставили в тот же день, вежливо и грамотно уточнили все детали по телефону, договорились о времени. Курьер прибыл как по расписанию. Покупкой доволен, крестница еще больше.

  • Олег
  • 14.09.2016

Несколько раз заказывала товары на сайте мегафона. Плюсы: адекватные цены на товар бесплатная доставка даже дешевых товаров(аккумуляторы, наушники) быстрота заказа (уточняют доставку в тот же день) пунктуальная служба доставки вежливый компетентный персонал Минусы: персонал компетентный только тогда, когда вы покупаете товар Получила бракованный телефон, но вернуть или обменять его оказалось довольно сложно. Позвонила в интернет-магазин, сказали, чтобы предъявила претензии к салону, салон в ответ сказал, что виноват интернет-магазин. После этого консультанты и менеджер начали путаться и магическим образом "растеряли"свою компетентность. После этого случая заказывала другие вещи, проблем больше не было, но остался неприятный осадок лицемерности. Ощущение, что компания печется только о собственном кошельке, и совершенно не заинтересована в том, чтобы помочь своим покупателям. Пока была готова платить деньги, все шло хорошо, после от меня просто пытались отвязаться. При этом, кстати, также вежливо. Но лучше бы просто решили мою проблему.

  • Карина
  • 16.12.2015

Хочу немного рассказать о своей покупке. На сайте я покупал Планшет Lenovo Tab 2 A8-50, заказ тут же оформили и в этот же день мне перезвонили из салона и уточнили все подробности. Планшет я получил в тот же день, курьеру оказалось можно заплатить по карте. Вот, в общем, и все. Покупкой остался доволен.

  • Артём Марченко
  • 27.10.2015
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