Промокоды «МегаФон» январь 2024
Активные акции и скидки «МегаФон» январь 2024
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Отзывы покупателей
На сайте заказывал планшет в подарок крестнице. Волновался, так как забегался и немного забыл о ее празднике. Но доставили в тот же день, вежливо и грамотно уточнили все детали по телефону, договорились о времени. Курьер прибыл как по расписанию. Покупкой доволен, крестница еще больше.
- Олег
- 14.09.2016
Несколько раз заказывала товары на сайте мегафона. Плюсы: адекватные цены на товар бесплатная доставка даже дешевых товаров(аккумуляторы, наушники) быстрота заказа (уточняют доставку в тот же день) пунктуальная служба доставки вежливый компетентный персонал Минусы: персонал компетентный только тогда, когда вы покупаете товар Получила бракованный телефон, но вернуть или обменять его оказалось довольно сложно. Позвонила в интернет-магазин, сказали, чтобы предъявила претензии к салону, салон в ответ сказал, что виноват интернет-магазин. После этого консультанты и менеджер начали путаться и магическим образом "растеряли"свою компетентность. После этого случая заказывала другие вещи, проблем больше не было, но остался неприятный осадок лицемерности. Ощущение, что компания печется только о собственном кошельке, и совершенно не заинтересована в том, чтобы помочь своим покупателям. Пока была готова платить деньги, все шло хорошо, после от меня просто пытались отвязаться. При этом, кстати, также вежливо. Но лучше бы просто решили мою проблему.
- Карина
- 16.12.2015
Хочу немного рассказать о своей покупке. На сайте я покупал Планшет Lenovo Tab 2 A8-50, заказ тут же оформили и в этот же день мне перезвонили из салона и уточнили все подробности. Планшет я получил в тот же день, курьеру оказалось можно заплатить по карте. Вот, в общем, и все. Покупкой остался доволен.
- Артём Марченко
- 27.10.2015