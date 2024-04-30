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Купоны на скидку «Якитория»

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Отзывы покупателей

Часто заказываем в Якитории наши любимые сеты с доставкой. Иногда ведь так не хочется готовить, а доставка занимает всего час. Еще и скидка хорошая, если на сайте Биглион покупать. Так что вообще выгодно получается.

  • Инна
  • 03.07.2018

Хотелось нам поесть вкусно, а ресторан Якитория далеко, поэтому заказывала доставку на дом. Я покупала купон на Биглионе, так мне весь заказ обошелся в два раза дешевле! Очень порадовала скорость доставки и скидки. Блюда очень вкусные, смогли нас порадовать, теперь будем почаще заказывать.

  • Екатерина
  • 15.05.2018
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Информация о магазине «Якитория»

Информация о ресторане «Якитория»

Ресторан «Якитория» давно полюбился поклонникам азиатской кухни. А благодаря онлайн-сервису yakitoriya ru свежую еду, подвергшуюся минимальной термической обработке, доставят прямо на дом. Повары заведения очень аккуратно пользуются специями, адаптируя блюда под европейский вкус. Однако, если вам хочется попробовать более аутентичную еду, пожелание можно оставить в комментарии. Каждый заказ дополняется традиционными ингредиентами: имбирь, соевый соус и васаби.


Меню известного онлайн-сервиса по доставке еды «Якитория»

Бешеная скорость современной жизни почти не оставляет времени на приготовление вкусной еды дома. Но онлайн-сервис по доставке еды «Якитория» позаботится о своих клиентах, предложив им отведать такие азиатские блюда, как суши, классические и горячие роллы, сашими, сеты, том-ям, мисо суп и многое другое. Помимо этого, заказчикам предлагается большой перечень европейской кухни: пицца и бургеры, салаты, десерты и различные напитки.


наборы роллов

Какие есть скидки и акции, в том числе промокоды и купоны

Если вы часто используете сервис, то пора научиться экономить на своих заказах. Купон «Якитория» предоставляет своим клиентам специальные привилегии:

  • скидки – постоянный бонус в виде пониженной цены, который можно применить в определенные дни, например, в день рождения, или при конкретных действиях – самовывоз из ресторана;
  • акции – временные предложения, позволяющие выгодно заказать еду из представленного меню;
  • скидочный купон, часто появляющийся накануне различных праздников;
  • промокоды – особенные цифробуквенные сочетания, дающие конкретную скидку на заказ блюд.

Всегда – бесплатная доставка.

Как использовать промокод – краткое руководство

Промокод «Якитория» гарантирует получение желанной скидки даже при заказе в первый раз без лишних телодвижений со стороны клиента. Останется лишь найти наиболее интересное для вас предложение и воспользоваться им. Чтобы быстро привести в действие промокод:

  1. Скопируйте цифробуквенное сочетание с этой страницы.
  2. Перейдите на официальный сайт yakitoriya.ru.
  3. Положите в «Корзину» желаемые блюда.
  4. Введите в специальной строке значение купона.
  5. Проверьте, сработал ли промокод.
  6. Завершите заказ.

На момент совершения покупки, срок активации выбранного промокода должен быть действительным. В определенных случаях, чтобы получить скидку, необходимо набрать заказ на конкретную сумму. Дисконт дается как в рублевом, так и в процентном выражении.

Как сделать заказ на сайте «Якитория»

Определившись со списком приобретаемых блюд, останется лишь согласовать доставку. Следует знать, что стоимость заказа должна составлять не менее 990 рублей. Чтобы совершить покупку, вам понадобится ввести дополнительную информацию. В целом, процедура выглядит так:

  1. Пройдите идентификацию на yakitoriya.ru или сделайте покупку, не зарегистрировавшись.
  2. Наполните «Корзину» теми блюдами, которые вам понравились.
  3. Не забудьте о промокоде, значение которого вносится в отдельную строку.
  4. Наберите свое имя, телефон, электронную почту, адрес и время доставки.
  5. В случае необходимости, оставьте пожелание.
  6. Выберите способ оплаты.
  7. Нажмите кнопку «заказать».

Оставляйте заявку по телефону, с помощью мобильного приложения или на официальном сайте ресторана «Якитория». Доставка осуществляется курьерскими службами, также можно воспользоваться услугой самовывоза из близлежащего кафе – в этом случае минимальный порог стоимости заказа не указывается. Блюда готовятся от 60 минут до 3 часов.

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