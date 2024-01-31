Промокоды IGooods («АйГудс») январь 2024
Активные купоны и промокоды iGooods январь 2024
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Информация о магазине iGooods
IGooods – это сервис доставки товаров из ближайших гипермаркетов на дом жителям Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других крупных городов. Сотрудники компании тщательно выбирают продукты питания, проверяют срок годности, целостность упаковки. Доставляют заказы из «Ашана», «Ленты», METRO, «ВкусВилл», Babylon Super. Компании могут заказать регулярную доставку в офис чая, кофе, хлебобулочной продукции, канцелярских товаров и всего того, что необходимо команде.
С IGooods ты забудешь о длинных очередях, затратных по времени поездках по магазинам. Сотрудники за тебя привезут тяжелые пакеты, а ты, используя промокод от «АйГудс», сможешь купить товары онлайн со скидкой, сэкономить на стоимости доставки.
Твои покупки прибудут вовремя, а товары будут в хорошем состоянии. Продукты фасуются по пакетам, используются контейнеры и термосумки. Если товар в магазине закончился, имеет истекающую дату изготовления или плохой товарный вид, сборщик позвонит тебе с предложением замены.
Подпишись на рассылку от promokodus.com, чтобы узнавать о начале новой рекламной акции одним из первых. У нас ты также найдешь купоны и промокоды для других сервисов доставки и интернет-магазинов. Покупай качественные продукты питания по низким ценам.
С IGooods ты забудешь о длинных очередях, затратных по времени поездках по магазинам. Сотрудники за тебя привезут тяжелые пакеты, а ты, используя промокод от «АйГудс», сможешь купить товары онлайн со скидкой, сэкономить на стоимости доставки.
Что можно заказать в IGooodsНа сайте и в приложении 30 000 товаров, которые для удобства поиска разбиты в каталоге по категориям:
- Свежие овощи, фрукты, зелень, ягоды, грибы.
- Молоко и молочная продукция.
- Свежее и замороженное мясо и птица.
- Рыба и морепродукты.
- Готовая еда и полуфабрикаты.
- Хлебобулочные изделия и выпечка.
- Бакалейные товары.
- Вода и безалкогольные напитки.
- Бытовая химия, средства гигиены и другие промтовары.
Твои покупки прибудут вовремя, а товары будут в хорошем состоянии. Продукты фасуются по пакетам, используются контейнеры и термосумки. Если товар в магазине закончился, имеет истекающую дату изготовления или плохой товарный вид, сборщик позвонит тебе с предложением замены.
Как использовать промокод на скидкуНа нашем сайте ты найдешь актуальные купоны и промокоды на доставку IGooods, дающие право на скидку и другие приятные бонусы. Кроме того, заказывая товары через службу доставки, ты покупаешь их с учетом акций магазинов. Действуют красные ценники гипермаркета «Лента».
- Выбрав промокод, кликни по кнопке «Показать код». Откроется окно с условиями, сроком действия акции и промокодом. Это может быть произвольный набор символов или слово.
- Скопируй промокод и нажми на кнопку «Использовать код», чтобы перейти на сайт или приложение IGooods.
- Положи товары в «Корзину», при оформлении заказа вставь скопированный код, чтобы активировать скидку.
Подпишись на рассылку от promokodus.com, чтобы узнавать о начале новой рекламной акции одним из первых. У нас ты также найдешь купоны и промокоды для других сервисов доставки и интернет-магазинов. Покупай качественные продукты питания по низким ценам.