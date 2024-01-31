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Промокоды IGooods («АйГудс») январь 2024

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Информация о магазине iGooods

IGooods – это сервис доставки товаров из ближайших гипермаркетов на дом жителям Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других крупных городов. Сотрудники компании тщательно выбирают продукты питания, проверяют срок годности, целостность упаковки. Доставляют заказы из «Ашана», «Ленты», METRO, «ВкусВилл», Babylon Super. Компании могут заказать регулярную доставку в офис чая, кофе, хлебобулочной продукции, канцелярских товаров и всего того, что необходимо команде.

С IGooods ты забудешь о длинных очередях, затратных по времени поездках по магазинам. Сотрудники за тебя привезут тяжелые пакеты, а ты, используя промокод от «АйГудс», сможешь купить товары онлайн со скидкой, сэкономить на стоимости доставки.

Что можно заказать в IGooods

На сайте и в приложении 30 000 товаров, которые для удобства поиска разбиты в каталоге по категориям:
  • Свежие овощи, фрукты, зелень, ягоды, грибы.
  • Молоко и молочная продукция.
  • Свежее и замороженное мясо и птица.
  • Рыба и морепродукты.
  • Готовая еда и полуфабрикаты.
  • Хлебобулочные изделия и выпечка.
  • Бакалейные товары.
  • Вода и безалкогольные напитки.
  • Бытовая химия, средства гигиены и другие промтовары.
В магазинах всегда находятся сотрудники компании «АйГудс», поэтому сборка заказа начинается сразу после его поступления. Продукты привезут в тот же день, а отслеживать сборку и комплектацию можно в «Личном кабинете».

Твои покупки прибудут вовремя, а товары будут в хорошем состоянии. Продукты фасуются по пакетам, используются контейнеры и термосумки. Если товар в магазине закончился, имеет истекающую дату изготовления или плохой товарный вид, сборщик позвонит тебе с предложением замены.

Как использовать промокод на скидку

На нашем сайте ты найдешь актуальные купоны и промокоды на доставку IGooods, дающие право на скидку и другие приятные бонусы. Кроме того, заказывая товары через службу доставки, ты покупаешь их с учетом акций магазинов. Действуют красные ценники гипермаркета «Лента».
  • Выбрав промокод, кликни по кнопке «Показать код». Откроется окно с условиями, сроком действия акции и промокодом. Это может быть произвольный набор символов или слово.
  • Скопируй промокод и нажми на кнопку «Использовать код», чтобы перейти на сайт или приложение IGooods.
  • Положи товары в «Корзину», при оформлении заказа вставь скопированный код, чтобы активировать скидку.
Купон – это ссылка на промо-страницу компании, поэтому не требует введения кода. Если купон дает право на скидку, то она уже активна. Если бесплатную доставку, то она автоматически применится при оформлении заказа. Не забудь оставить отзыв о промокоде и купоне на нашем сайте после его использования. Отправь ссылку другу, чтобы и он смог заказать продукты в IGooods со скидкой.

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