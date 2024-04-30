Не любите стоять в очереди на АЗС? Используйте бонус коды «Яндекс.Заправки», чтобы оплачивать бензин прямо в смартфоне и получать при этом значительные скидки! Скачивайте приложение на мобильный телефон, ищите ближайшую станцию-партнера, указывайте номер колонки и заправляйте ваш автомобиль, не подходя к кассе! Компания сотрудничает со многими популярными федеральными сетями. Вы заранее узнаете цену каждой марки топлива и информацию о наличии нужного вида на интересующей точке. Услугой могут воспользоваться как частные, так и корпоративные клиенты. Вы сможете применять все действующие карты лояльности. Специальные предложения и акции помогут вам получить дополнительную выгоду. Выбирайте в нашем каталоге лучшие купоны и промокоды «Яндекс.Заправки» за апрель - май 2024 года, активируйте их при оплате заказа и заливайте бак без утомительного ожидания и переплаты!

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