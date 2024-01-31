Компания «Первые линии» предлагает увлекательные автобусные туры по знаменитым местам России и Беларуси. Среди направлений – Санкт-Петербург, Ленинградская и Псковская область, а также Карелия, Татарстан и другие регионы. В распоряжении оператора собственный комфортабельный парк с опытными водителями. Экскурсии проводятся гидами и работниками музеев. На сайте можно ознакомиться с расписанием, выбрать подходящую программу, посмотреть план поездки и забронировать свободные места. В продаже есть подарочные сертификаты разного номинала. Благодаря бонусной системе ты сможешь сэкономить ощутимую сумму денег. Хочешь узнать о других специальных предложениях организации? У нас перечислены все свежие промокоды «Первые линии» за январь 2024 года! Изучи действующие акции, выбери среди них оптимальный вариант и активируй его, чтобы получить скидку или подарок!

Подробнее Скрыть