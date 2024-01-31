Как активировать промокод ВТБ

Хотите оформить карту МИР, взять кредит или воспользоваться другими услугами российской финансовой компании на особых условиях? Ниже вы найдете инструкцию, как использовать промокод ВТБ для получения скидок или других привилегий.

Первый шаг – поиск подходящей акции в списке на нашем сайте. Это может быть повышенный кешбэк при оформлении карты определенного типа, пониженная кредитная ставка или другие интересные вам варианты. Нажмите на кнопку «Открыть купон» напротив выбранного предложения, чтобы перейти к следующему шагу. Во всплывающем окне вы увидите набор символов. Скопируйте код в память компьютера или мобильного устройства – он понадобится вам позже. Откройте сайт или мобильное приложение компании. Для продолжения работы с сервисом вам нужно ввести логин и действующий пароль. В разделе «Услуги» вы найдете все продукты, доступные клиентам организации. Помните, что с промокодом ВТБ дебетовая карта может принести дополнительный кешбэк, а условия займа, вероятно, станут намного приятнее. Найдите в каталоге услугу, которой вы решили воспользоваться, и нажмите на иконку, чтобы перейти к оформлению. Например, вы решили применить ВТБ промокод для получения дебетовой карточки. На соответствующей странице вы найдете все необходимые сведения: условия курьерской доставки, размер кешбэка и стоимость выпуска. После нажатия кнопки «Оформить» система предложит вам заполнить поля, необходимые для выдачи продукта, в том числе фамилию, дату рождения и контактный номер. На завершающем этапе заполнения анкеты вы увидите поле, в котором нужно ввести промокод ВТБ Мультикарта. Добавьте в него набор символов, предварительно скопированный на нашем сайте. После активации банк предоставит вам услугу на условиях, предусмотренных правилами акции.





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