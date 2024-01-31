Промокоды и купоны «МазаПарк»
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Отзывы покупателей
Отдыхали с друзьями в Маза Парке впервые. Выбрали именно его по принципу "дешево и сердито". Купили билеты на сайте - там есть скидка 10% если покупать онлайн. Аттракционов, игровых автоматов - море! Кое-где были очереди, но не критично. В целом - весело провели время! Рекомендую!
- Ольга
- 15.05.2018
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