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Отзывы покупателей

Не знаю, как там со всем остальным, но нижнее белье у них просто шикарное! Надела и не могу снять. Обязательно куплю еще.

  • Кристина
  • 23.09.2018
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