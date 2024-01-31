Хочешь отдохнуть с друзьями или семьей за хорошим кино в отличной атмосфере? Посети «Арлекино» – кинотеатр с тремя небольшими залами в Калуге. Во всех помещениях предусмотрены 3D-технологии, что позволит получить больше впечатлений от картин. Купи билет онлайн прямо на официальном сайте и не стой лишний раз в очереди. Удобное расписание, есть раздел новинок, которые скоро появятся в прокате. Легкая навигация по дате и времени. На карточке фильма указана аннотация, жанр, длительность просмотра и другие полезные моменты. Оплачивай любым комфортным способом, также на некоторые сеансы поддерживается проход по «Пушкинской карте». Вся дополнительная информация доступна по указанному телефону. Весело проводи время за просмотром популярных кинолент. Забирай и используй промокоды «Арлекино» за январь 2024 года, приобретай билеты дешевле и погрузись в интересную историю, разворачивающуюся на большом экране.

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