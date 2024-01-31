Покупаю вещи в этом магазине с 2012 года, почти все мои вещи оттуда. Тут для меня все очень удобно, т.к.есть возможность примерить вещи, никто не подгоняет, можно спокойно осмотреть товар и себя в нем. если не подошло, можно отказать и вернуть вещи обратно. За почти 4 года заказов у меня была всего пара-тройка случаев ,когда с заказом и доставкой были какие-либо проблемы. Также есть возможность заработать постоянную скидку на товар, у меня сейчас уже максимальная в 15%. В магазине часто проходят акции, приличный ассортимент. В общем, люблю этот магазин, всем советую и спасибо магазину за хорошую работу.

Рогоин Дмитрий

Рогоин Дмитрий 17.10.2015