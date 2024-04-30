«Суши Микс» – это яркий и уютный ресторан азиатской и итальянской кухонь. Заказывай разнообразные роллы: классические, в кляре, комплексные и запеченные, пиццу, бургеры, вок, закуски и напитки. Не забудь скачать мобильное приложение на свой смартфон и оформляй доставку со всеми удобствами. Огромные наборы порадуют большую компанию и украсят любой праздник. Следи за акциями и лови приятные подарки от заведения. Становись членом программы лояльности, копи баллы и оплачивай ими до половины покупки. Товары доставляются по городу очень быстро, не дольше часа, иначе клиенту положена компенсация. Также доступен самовывоз из точки продаж. Вопросы можно задать менеджерам в соцсетях и по телефону. Ешь досыта вкуснейшие блюда по низким ценам и отложи готовку на потом. Воспользуйся промокодами на скидку «Суши Микс» за апрель - май 2024 года и набирай побольше без растрачивания бюджета.

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