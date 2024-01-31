Mie – российский производитель серебряных украшений. Компания предлагает ювелирные аксессуары с оригинальным дизайном, в том числе чокеры, браслеты, каффы, серьги, колье и кольца. Каждое изделие изготовлено из металла высшей пробы и не содержит в своем составе вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Коллекции бренда обновляются каждый сезон. Ты сможешь выбрать доставку курьером до двери или забрать свою покупку в ближайшем пункте самовывоза. Доступен заказ нескольких товаров на выбор и предварительная примерка. Предусмотрены разные варианты расчетов: наличными при получении и онлайн-оплата на сайте. Обрати внимание на специальные предложения интернет-магазина! Список всех действующих акций представлен на этой странице. Найди подходящие промокоды Mie за январь 2024 года, активируй их при оформлении заявки и получи хорошую скидку или подарок!

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