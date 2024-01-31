«Прямая речь» – независимая столичная культурная площадка. Задача проекта – дать зрителю прогрессивные знания и познакомить его с новыми интеллектуальными идеями. Организаторы привлекают к выступлениям ведущих лекторов страны. Мероприятия проводятся в оффлайн-режиме и транслируются в глобальной сети, а записи встреч хранятся на портале. На сайте вы найдете курсы по повышению грамотности, онлайн-уроки по химии, литературе, истории, географии, биологии и другим школьным дисциплинам. Установите на ваш телефон мобильное приложение, чтобы смотреть лекции с максимальным комфортом! Хотите приобрести билет или доступ на оптимальных условиях? Воспользуйтесь промокодами лектория «Прямая речь» за январь 2024 года, размещенными в нашей электронной базе! Выбирайте самые выгодные предложения и применяйте их при оплате, чтобы получить значительную скидку!

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