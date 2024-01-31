«Ай Флай» предлагает потрясающее приключение для любителей экстрима, парашютистов и опытных спортсменов! На территории комплекса есть открытая аэротруба, которая имитирует свободное падение, и закрытая – с мягким ровным потоком воздуха. Сотрудники центра обучают базовым навыкам полета и проводят инструктаж для новичков. Посетителям доступны самостоятельные и групповые тренировки. На фирменном сайте можно ознакомиться с актуальным расписанием, выбрать дату и оплатить вход с помощью банковской карты. В продаже есть классические и электронные подарочные сертификаты. По твоему запросу администрация организует детский праздник или корпоратив. Компания часто радует клиентов розыгрышами призов и другими специальными предложениями. Полный список акций ты найдешь на этой странице. Изучай промокоды «Ай Флай» (I-Fly) за январь 2024 года, применяй лучшие варианты и активируй скидки или бонусы!

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