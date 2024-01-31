FITMOST – это единый абонемент, по которому ты можешь посещать многочисленные фитнес-центры, спортивные студии и тренажерные залы в крупнейших российских городах. Выбирай спорт на свой вкус! Тебе будут доступны различные виды активности: занятия кроссфитом и плавание в бассейне, классический фитнес и прыжки на батуте, йога в гамаках и многое другое. При необходимости воспользуйся функцией «заморозки» занятий. У жителей определенных городов есть возможность оформить курьерскую доставку абонемента, в том числе срочную. Интересно, что покупатель сам выбирает стиль оформления приобретенной карты. Кроме того, ты можешь скачать приложение для Android или iOS, чтобы корректировать график тренировок. Не терпится привести себя в форму? Тогда прямо сейчас используй актуальные купоны и промокоды на скидку FITMOST за январь 2024 года. Успей получить максимальную выгоду!

Подробнее Скрыть