«Икорный» – интернет-магазин отечественных морепродуктов. В ассортименте есть креветки, гребешок, осьминог, кальмар, мидии и прочие деликатесы. Также в каталоге представлены консервы, замороженная, соленая и копченая рыба, икра. На сайте можно заказать орехи, сухофрукты, бакалею, жир в капсулах и многое другое. Компания организует прямые поставки с Дальнего Востока, контролируя каждый этап перевозки и соблюдая нужный температурный режим. Качество каждого товара подтверждено соответствующими сертификатами. Программа лояльности позволит сэкономить деньги и оплатить часть счета баллами. Хочешь получить больше выгоды при покупке продуктов? Применяй промокоды и купоны на скидку «Икорный» (seafood-shop.ru) за январь 2024 года. На этой странице мы собрали все действующие предложения продавца, чтобы помощь тебе оформить заказ на привлекательных условиях!

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