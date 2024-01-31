«Баден Баден» – это самый большой термальный бассейн на Урале. Вода в нем относится к классу минеральных. А также к твоим услугам хамам, сауны, бани, водные аттракционы, групповые аромапарения и СПА процедуры. При необходимости доступны зоны отдыха, работают кафе и детская комната. Термы «Уктус» работают ежедневно, точное время можно уточнить на сайте. Всегда можно узнать, какая в данный момент загруженность, чтобы лишний раз не ждать своей очереди. Прайс-лист выложен на сайте, бронирование не требуется, посещение ведется в порядке живой очереди. К приобретению доступны подарочные сертификаты. Около комплекса расположена бесплатная парковка. Проведи незабываемый и полезный отдых. Забирай и активируй купоны и промокоды «Баден-Баден» за январь 2024 года, получай снижение цены и наслаждайся приятной водой. Оздорови организм в расслабляющей обстановке.

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