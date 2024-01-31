Любите осетинскую кухню? В пекарне «АССА» вы сможете заказать традиционные пироги с мясом, рыбой, грибами, ягодами, фруктами, овощами и другими начинками! Фирменное блюдо доступно и в замороженном виде. Также в меню есть разнообразные салаты, напитки, нежные десерты и готовые наборы по выгодной цене. Для приготовления используются сыр, привезенный из альпийских районов, натуральное молоко и продукция фермерских хозяйств. Оформить заявку можно на сайте, в приложении для мобильного телефона или с помощью чат-бота для популярных мессенджеров. Принимается оплата наличными и картой. Компания часто проводит конкурсы и акции для своих клиентов. Ознакомьтесь с полным списком актуальных предложений в нашем электронном каталоге! Используйте купоны и промокоды «АССА» (assa.su) за январь 2024 года при покупке и получите скидку или бонус!

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