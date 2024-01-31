«Бархатные сезоны» – город-отель в Сочи, признанный самым крупным гостиничным комплексом в России. Он состоит из трех жилых кварталов на первой и второй береговых линиях. На территории есть рестораны, в том числе шведский стол, бассейн, SPA-комплекс, санаторий, тренажерный зал, детские комнаты и площадки. На ресепшн можно заказать экскурсии, взять напрокат велосипед, сигвей или скутер. Для заселения доступны стандартные номера или апартаменты с кухней. Имеются также комнаты для маломобильных постояльцев. Для именинников, молодоженов и постоянных гостей есть специальные акции. Есть программа all-inclusive и возможность длительного размещения в низкий сезон. Если бронировать отдых заранее, то цены будут ниже. Воспользуйтесь купонами и промокодами на скидку «Бархатные сезоны» за январь 2024 года и сэкономленные деньги потратьте на местные достопримечательности – вы будете с теплом вспоминать их зимой.

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