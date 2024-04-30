Акции и промокоды «ЦИАН»
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Отзывы покупателей
На сайте орудует огромное количество мошенников. Не вздумайте никому перечислять предоплату, либо вообще платить хоть какие-то деньги, пока у вас не будут все документы на руках. Моя знакомая по своей глупости внесла предоплату, после этого её номер занесли в чёрный список и агент внезапно "пропал". Почитали потом информацию в интернете, оказалось, что таких объявлений в ЦИАНе - каждое второе.
- Вячеслав
- 07.11.2017
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