Отведай настоящей итальянской пиццы от ресторана «Траттория» в Санкт-Петербурге. Помимо главного блюда в ассортименте также кальцоне, стритфуд, супы, салаты, бизнес-ланчи, комбо-наборы, десерты и напитки. Пицца здесь действительно большая, целых 45 сантиметров в диаметре – чтобы каждый гость успел распробовать волшебный вкус и наесться. Собери свой вариант из половинок в конструкторе на сайте. Нет времени поесть на фудкорте? Заказывай доставку до двери курьером. Компания часто проводит розыгрыши с подарками и классные сезонные акции. Подписывайся на соцсети компании и следи за новостями. Свежие и качественные ингредиенты, золотые руки поваров и проверенные временем рецепты непременно сделают тебе вкусно. Активируй промокоды «Экспресс Траттория» (Express Trattoria) за январь 2024 года, получай классные бонусы и устрой себе праздник живота!

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