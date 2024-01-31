Burger King – сеть ресторанов быстрого питания, предлагающая большой ассортимент вкуснейших бургеров. Особой популярностью у посетителей пользуются острый Гриль Кинг, Воппер, а также классические чизбургер и гамбургер. Блюда отличаются фирменным вкусом, а рестораны скоростью обслуживания и адекватными ценами. Еду можно заказать с доставкой на дом и в офис через официальный сайт, «Яндекс Еду» или «Деливери Клаб». Используя промокоды и купоны Burger King можно неплохо сэкономить.

Как купить гамбургер со скидкой

Заказать блюда и напитки по акции. Часть позиций меню продается по сниженным ценам. Сегодня ты можешь купить мороженое со скидкой в 35%, а завтра заказать два милкшейка по цене одного. Акции в «Бургер Кинге» постоянно меняются, что позволяет попробовать все блюда без ущерба для кошелька. Посмотреть действующие акции можно в разделе «Купоны» на официальном сайте.

Часть позиций меню продается по сниженным ценам. Сегодня ты можешь купить мороженое со скидкой в 35%, а завтра заказать два милкшейка по цене одного. Акции в «Бургер Кинге» постоянно меняются, что позволяет попробовать все блюда без ущерба для кошелька. Посмотреть действующие акции можно в разделе «Купоны» на официальном сайте. Использовать личный купон. Установив приложение «БУРГЕР КИНГ - Доставка, купоны» на свой телефон, ты будешь получать персональные купоны на скидку.

Установив приложение «БУРГЕР КИНГ - Доставка, купоны» на свой телефон, ты будешь получать персональные купоны на скидку. Стать участником бонусной программы. Все пользователи, заказывающие через официальное мобильное приложение, становятся участниками программы. За покупки и выполнение определённых действий начисляются бонусные баллы — короны. Их можно использовать для получения вкусных подарков: закусок, бургеров и комбо. В день рождения тебя ждет повышенный кешбэк.

Все пользователи, заказывающие через официальное мобильное приложение, становятся участниками программы. За покупки и выполнение определённых действий начисляются бонусные баллы — короны. Их можно использовать для получения вкусных подарков: закусок, бургеров и комбо. В день рождения тебя ждет повышенный кешбэк. Использовать промокод от Burger King. Получить дополнительную скидку на заказ можно с помощью promokodus.com. Здесь выложены все официальные предложения сети — это купоны на скидку в «Бургер Кинге», промокоды на получение бонусных корон в подарок и многое другое.

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Как использовать промокод от «Бургер Кинга»

Первые бонусные баллы можно получить за установку мобильного приложения, если ты им ранее не пользовался. Скачай его из Google Play или AppStore, но пока не запускай.

Найди подходящий для «Бургер Кинга» код на promokodus.com и скопируй его.

Запусти приложение. При старте появится вопрос, если ли у тебя промокод. После утвердительного ответа, введи код в специальное поле и получи свои первые короны.

Обменяй их в приложении на купоны, дающие право бесплатно получить одно из блюд, например, Воппер и Кинг Фри.

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Почему люди выбирают «Бургер Кинга»

Здесь вкусно. Бургеры готовятся по фирменным рецептам из качественных, свежих и натуральных продуктов. Уникальным также считается способ приготовления мяса. Оно обжаривается по-особому, что дает бургерам их характерный неповторимый вкус.





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