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Промокоды и бонус-коды «Бургер Кинг» январь 2024

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Отзывы покупателей

Обслуживание хорошее! Кормят вкусно в ресторане 23 227 в г. Воронеже на Московском проспекте.

  • Галина
  • 22.07.2017

Пользуюсь их купонами как бумажными, так и через приложение. Очень удобно и экономично! Еда вкусная и не дорогая.

  • Лина
  • 21.09.2016

вкусно особенно вопер

  • александр
  • 09.09.2016

Все знают, что не полезно есть фастфуд, но все равно едят, и я ем!))) В бургер кинге нравятся сами бургеры, и картошка тоже лучше, чем у остальных)) Есть много видов бургеров. Нравится что есть всякие скидки и акции, можно дешевле купить еду. Есть еще скидки за установку приложения. Обычно обслуживают быстро, хорошие кафе!

  • Вася
  • 23.12.2015
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Информация о магазине «Бургер Кинг»

Burger King – сеть ресторанов быстрого питания, предлагающая большой ассортимент вкуснейших бургеров. Особой популярностью у посетителей пользуются острый Гриль Кинг, Воппер, а также классические чизбургер и гамбургер. Блюда отличаются фирменным вкусом, а рестораны скоростью обслуживания и адекватными ценами. Еду можно заказать с доставкой на дом и в офис через официальный сайт, «Яндекс Еду» или «Деливери Клаб». Используя промокоды и купоны Burger King можно неплохо сэкономить.

Как купить гамбургер со скидкой

  • Заказать блюда и напитки по акции. Часть позиций меню продается по сниженным ценам. Сегодня ты можешь купить мороженое со скидкой в 35%, а завтра заказать два милкшейка по цене одного. Акции в «Бургер Кинге» постоянно меняются, что позволяет попробовать все блюда без ущерба для кошелька. Посмотреть действующие акции можно в разделе «Купоны» на официальном сайте.
  • Использовать личный купон. Установив приложение «БУРГЕР КИНГ - Доставка, купоны» на свой телефон, ты будешь получать персональные купоны на скидку.
  • Стать участником бонусной программы. Все пользователи, заказывающие через официальное мобильное приложение, становятся участниками программы. За покупки и выполнение определённых действий начисляются бонусные баллы — короны. Их можно использовать для получения вкусных подарков: закусок, бургеров и комбо. В день рождения тебя ждет повышенный кешбэк.
  • Использовать промокод от Burger King. Получить дополнительную скидку на заказ можно с помощью promokodus.com. Здесь выложены все официальные предложения сети — это купоны на скидку в «Бургер Кинге», промокоды на получение бонусных корон в подарок и многое другое.

Подписавшись на рассылку нашего сайта, ты будешь в курсе новых акций компании, получишь уведомление о выпуске новых купонов и промокодов. Сможешь использовать их сам или поделиться с друзьями.

Как использовать промокод от «Бургер Кинга»

Первые бонусные баллы можно получить за установку мобильного приложения, если ты им ранее не пользовался. Скачай его из Google Play или AppStore, но пока не запускай.

  • Найди подходящий для «Бургер Кинга» код на promokodus.com и скопируй его.
  • Запусти приложение. При старте появится вопрос, если ли у тебя промокод. После утвердительного ответа, введи код в специальное поле и получи свои первые короны.
  • Обменяй их в приложении на купоны, дающие право бесплатно получить одно из блюд, например, Воппер и Кинг Фри.

Акции в Burger King проходят часто, поэтому не спеши делать заказ. Зайди на наш сайт и посмотри, что сегодня продается со скидкой.

Почему люди выбирают «Бургер Кинга»

Здесь вкусно. Бургеры готовятся по фирменным рецептам из качественных, свежих и натуральных продуктов. Уникальным также считается способ приготовления мяса. Оно обжаривается по-особому, что дает бургерам их характерный неповторимый вкус.


Здесь недорого. Используя купоны и промокоды «Бургер Кинга», ты можешь получить вкусный подарок или скидку в 35% и более. Компания регулярно проводит акции, делает уникальные персональные предложения. Чем чаще ты заказываешь, тем больше выгоды.

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