Компания Hansgrohe была основана в 1901 году. Немецкий бренд производит душевые головки, смесители и коллекционную сантехнику для ванных комнат. Продукция торговой марки сочетает в себе инновационные идеи, высокое качество, функциональность и совершенный дизайн. В официальном интернет-магазине ты найдешь полный ассортимент товаров, выпускаемых на заводах фирмы. На все модели распространяется гарантия изготовителя. В крупных городах России расположены многочисленные сервисные центры. Возможен возврат в течение 28 дней с момента продажи. Заказы доставляются во все регионы страны. Воспользуйся купонами и промокодами Hansgrohe за январь 2024 года, чтобы приобрести современное оборудование по выгодной стоимости. На нашем сайте собраны все актуальные предложения и акции продавца. Активируй их при оформлении покупки и экономь приятные суммы без лишних хлопот!

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