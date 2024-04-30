«Главпирог» – твой проводник в мире вкуснейших, натуральных пирогов, приготовленных с использованием продуктов высокого качества. Кафе-пекарня предлагает широкий ассортимент товаров на любой вкус и кошелек: сладкие, мясные, рыбные, овощные, фруктовые пироги, круассаны и даже пицца! Окунись в рай для любителей домашней выпечки с купонами на скидку «Главпирог»! Вся продукция выпекается по традиционным русским рецептам из кулинарной книги 19 века. Есть возможность срочного заказа и отправки к определенному времени, также можно воспользоваться бесплатной доставкой при выполнении условий. Оплата производится как наличными, так и банковской картой, а также переводом по счету для юридических лиц. Промокоды на скидку и купоны «Главпирог» за апрель 2024 года помогут выгодно приобрести и полакомиться разнообразной выпечкой, которую ты больше нигде не найдешь!

Подробнее Скрыть