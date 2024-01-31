На сайте pizzapirat.ru вы можете заказать аппетитную еду с оперативной доставкой домой или в офис. Меню онлайн-ресторана включает в себя японские роллы, итальянскую пиццу, китайскую лапшу, салаты, закуски, десерты и напитки. В отдельной категории представлены вегетарианские блюда. Повара компании строго соблюдают технологии приготовления пищи и используют только свежие и качественные продукты. Для удобства оформления заказов предусмотрены мобильные приложения для iOS и Android. Оплатить блюда можно не только наличными, но и кредитной картой. Служба доставки постоянно радует клиентов акциями, а мы предлагаем вашему вниманию актуальные промокоды для пиццы «Пират» за январь 2024 года. Экономьте и при этом ни в чем себе не отказывайте! Не забывайте, что каждый купон имеет ограниченный срок действия.

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