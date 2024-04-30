«Суши Тайм» – городская сеть доставки готовой еды. В онлайн-меню вы найдете широкий ассортимент восточных блюд, приготовленных по оригинальным рецептам! Вас ждут невероятные роллы с ягодными и карамельными топпингами, наборы для больших компаний и разнообразные виды сытной лапши. Также на сайте можно заказать пиццу, супы, салаты и прохладительные напитки. Вы сможете получить выбранные товары в одном из многочисленных пунктов выдачи или воспользоваться услугами штатных курьеров. Принимается оплата наличными деньгами и банковской карточкой. Участие в бонусной программе обеспечит вам дополнительную выгоду при подаче заявки! В нашем каталоге размещен список действующих офферов и акций. Применяйте промокоды на скидку «Суши Тайм» за апрель - май 2024 года, чтобы избежать переплаты! Выбирайте подходящие предложения, активируйте их и совершайте покупки на оптимальных условиях!

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