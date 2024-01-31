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Отзывы покупателей
Советую эту контору для переезда офиса. Нам они очень помогли. В коллективе был только один мужчина, и то директор. Поэтому все переносили и расставляли грузчики из Газелькина. В дальнейшем заказывали перевозки электрооборудования для рабочих целей. Всегда все доставлялось в срок и в сохранности.
- Надежда
- 30.08.2016
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