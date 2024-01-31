Отведай блюда с сочным мясом, приготовленном на живом огне в ресторане GorDan. Это еда для всех, кто ценит натуральные ингредиенты и любит сытно и вкусно поесть. Здесь ты встретишь только дружелюбный сервис и оригинальный стиль подачи. В ассортименте выделяются бургеры, лепешки, шаурма, шашлыки, люля-кебаб – загляни и оцени сам. Скачивай приложение и получи доступ к полному меню и исчерпывающей информации по каждой позиции. Подключайся к программе лояльности и копи баллы с покупок, а также получай индивидуальные акционные предложения. Собери свою шаурму в конструкторе или выбери готовый набор – действуй по ситуации. Оплачивай онлайн через безопасную систему платежей и получай заказ доставкой в течение часа. Воспользуйся промокодами Gordan («Гордан») за январь 2024 года и радуйся дополнительным подаркам и бонусам.

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