Worldwide Insure – это страховая компания, которая предлагает большое количество услуг для путешественников. Вы легко определитесь с подходящим видом полиса. Это может быть страхование от отмены поездки, а также от несчастных случаев, утери багажа, гражданской ответственности. При выборе варианта следует учитывать продолжительность и тип отдыха. При желании на сайте можно оформить страховку как для одного человека, так и для семьи или пары. Укажите дополнительную информацию о предстоящей поездке и выберите оптимальное для вас предложение («Стандарт», «Супер» или «Элит»). При оформлении полиса не забудьте использовать коды скидок (discount codes) WorldwideInsure за январь 2024 года. Позаботьтесь о собственной безопасности уже сегодня! Напоминаем, что представленными на данной странице спецпредложениями нужно воспользоваться в течение указанного срока.

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