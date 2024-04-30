Сеть «Суши Тай» предлагает блюда японской и паназиатской кухни. Ассортимент включает в себя жареные, запеченные и обычные роллы, а также сеты из 8 и более штук. В продаже есть пицца с овощными и мясными ингредиентами, сытная лапша, горячие закуски и другая популярная еда, приготовленная по особенным рецептам. Ты сможешь оформить заявку одним из удобных способов: на сайте, в приложении или через оператора. В онлайн-каталоге есть все подробности о весе и составе товаров. Доступен расчет наличными средствами и по терминалу. Постоянные клиенты могут принять участие в программе лояльности и тратить накопленный кешбэк на оплату новых заказов. Интересуешься действующими акциями? У нас ты найдешь все актуальные промокоды «Суши Тай» за апрель - май 2024 года! Изучи возможные варианты, выбери лучшее предложение и активируй его, чтобы получить большую скидку или приятный подарок!

Подробнее Скрыть