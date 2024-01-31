Покупала здесь антипригарную сковородку. Достаточно полезная вещь, особенно для тех, кто садится на диету: в такой сковородке можно жарить продукты без растительного масла. Промокоды помогли сэкономить. Рекомендую.

Заказывала сковородку, привлекло что это официальный магазин, да и цены на сайте нормальные. Сам сайт понравился - информативный и простой, хороший ассортимент. Способов оплаты и получения товара много, очень удобно потому что можно подобрать для себя подходящий. Проблем с доставкой не возникло, курьер был хороший, вежливый, на какое время договорились .в такое и привез, проблем по заказу и самому товару не было ,так что буду пользоваться еще