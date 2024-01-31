Группа компаний «Алендвик» объединяет несколько мировых и собственных брендов в едином мультикафе. На фирменном сайте, в приложении и по телефону можно заказать еду из любого ресторана сети! В каталоге есть блюда из сочной хрустящей курочки, нежные роллы, пицца, картофель фри и различные закуски. Доступно детское меню, а также комбо-наборы и готовые сеты. В продаже есть полуфабрикаты, которые можно самостоятельно приготовить дома. Курьер привезет выбранные товары на нужный адрес! Участники программы лояльности накапливают бонусы и могут оплачивать ими часть стоимости покупки. Интересуешься другими выгодными предложениями? У нас собраны купоны на скидку и промокоды «Алендвик» за январь 2024 года! Список постоянно пополняется актуальными акциями! Воспользуйся шансом, закажи вкусную еду по специальной цене или получи другие приятные привилегии!

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