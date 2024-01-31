Сеть кафе «Дом-пиццы» приглашает отведать ароматные горячие блюда из печи! Покупателям доступны разнообразные начинки: мясные, рыбные, овощные, сырные и прочие. При подаче заявки ты сможешь указать нужный диаметр и тип теста, а также добавить ингредиенты по своему усмотрению. В продаже также есть готовые завтраки, сэндвичи, напитки и сытные закуски. Курьер привезет еду в указанную дату и время. Принимается оплата наличными при получении заказа. Воспользуйся регулярными и текущими акциями, чтобы сэкономить крупную сумму денег или получить приятный подарок! В нашем каталоге размещены действующие промокоды «Дом-пиццы.рф» за январь 2024 года. Они обеспечат ощутимую скидку или бонус! Выбирай подходящие предложения в этом разделе и совершай покупку на максимально комфортных условиях!

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