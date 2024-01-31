Bomb Squad – игровое приложение, рассчитанное на команду из восьми человек. Ты сможешь сразиться с друзьями или родственниками, либо заменить реальных пользователей ботами. Создатели предусмотрели несколько видов мини-развлечений, в том числе эпические смертельные битвы и квесты, во время которых необходимо захватить флаг. Тебя ждет красочная графика, многообразие режимов и увлекательные активности. Участники могут использовать собственные мобильные устройства в качестве контроллеров. Специальные предложения с ограниченным сроком действия помогают без лишних хлопот зарабатывать дополнительные преимущества! На нашем сайте ты найдешь новые промокоды BombSquad («Бомбсквад») за январь 2024 года. Мы постоянно добавляем на эту страницу свежие акции разработчиков! Выбирай самые интересные варианты, активируй их и получай многочисленные бонусы!

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