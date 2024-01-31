Акции и промокоды Fozzy
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Отзывы покупателей
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- Robertcon
- 26.11.2019
Отличный быстрый сервер, подходящий для простых и сложных задач. Хост настраиваемый. Отдельно отмечу панель управления: всё максимально просто и понятно. Подключался по акции – сэкономил 10% на годовой подписке и получил в подарок домен. Всем рекомендую.
- Шмелев Владимир
- 17.02.2019
Один из самых быстрых хостингов на моей памяти, а я их перепробовал достаточно. С Fozzy работаю уже пару месяцев, но за это время проблемы почти не возникали, да и поддержка всегда отрабатывала. Можно написать в любое время суток: отвечают быстро, стараются помочь с проблемой. Есть возможность сделать индивидуальный тарифный план. Я первое врем платил всю стоимость, потом нашел промокод на скидку.
- Леха С.
- 30.11.2018
Больше всего порадовала техподдержка: оперативные и дружелюбные ребята. Хостингер особо не затупный, но определенные проблемы встречались. Все решается за 5-6 часов.
- Стас
- 23.09.2018
К самому хостингу претензий нет. А вот хваленая партнерская программа для веб студий и фрилансеров чистой воды развод!
- Елена
- 22.10.2016
Неплохой хостинг, пользуюсь недавно, перенес пару сайтов, пока проблем нет. Служба поддержки очень адекватная и отзывчивая, решают проблемы качественно, правда с серьезными пока не сталкивался. Работает все довольно стабильно, удобная панель, цены меня устраивают. Посмотрим как дальше будет работать.
- Wrex
- 19.11.2015