«Красная Поляна» (ранее – «Горки Город») – это внесезонный горный курорт, который предлагает современные условия отдыха для каждого гостя. Первоклассный сервис, архитектурное совершенство, умопомрачительные пейзажи природного заповедника произведут впечатление на самого требовательного туриста. Комплекс предлагает огромный выбор развлечений: катание на лыжах и канатной дороге, экскурсии на квадроциклах и рафтинг, отдых в аквапарке и спа-процедуры, посещение обезьяньего питомника и даже боулинг. Периодически на официальном сайте появляются специальные предложения. Желаешь насладиться незабываемым отдыхом без больших финансовых вложений? В этом помогут эксклюзивные промокоды и купоны на скидку «Красная Поляна» за январь 2024 года. Не упусти лучшие акции, их срок действия ограничен!

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