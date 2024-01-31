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Промокоды в Михайловский театр

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Отзывы покупателей

Когда я хочу купить билеты в Михайловский, то всегда покупаю именно через их сайт, так как у них нет 10% наценки, как в кассах города. Очень удобный сервис, покупать можно билеты сильно заранее, вся афиша расписана. Выбираешь билеты и оплачиваешь, на мейл присылают электронный билет. Всё. Потом надо только распечатать и предъявить на входе билетеру. Накануне присылают на мейл напоминание.

  • Елена
  • 11.04.2016
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