Когда я хочу купить билеты в Михайловский, то всегда покупаю именно через их сайт, так как у них нет 10% наценки, как в кассах города. Очень удобный сервис, покупать можно билеты сильно заранее, вся афиша расписана. Выбираешь билеты и оплачиваешь, на мейл присылают электронный билет. Всё. Потом надо только распечатать и предъявить на входе билетеру. Накануне присылают на мейл напоминание.

Елена

Елена 11.04.2016