Промокоды в Михайловский театр
Активные купоны и промокоды «Михайловский театр» январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на «Михайловский театр»
Не нашел промокод?Получить первым
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Когда я хочу купить билеты в Михайловский, то всегда покупаю именно через их сайт, так как у них нет 10% наценки, как в кассах города. Очень удобный сервис, покупать можно билеты сильно заранее, вся афиша расписана. Выбираешь билеты и оплачиваешь, на мейл присылают электронный билет. Всё. Потом надо только распечатать и предъявить на входе билетеру. Накануне присылают на мейл напоминание.
- Елена
- 11.04.2016
Добавить отзыв