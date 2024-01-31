«Сила ветра» – школа для поклонников яхтинга. Обучение производится по известной международной методике под руководством лицензированных преподавателей. Компания организует увлекательные экспедиции в разные уголки планеты, устраивает регаты и предлагает различные курсы для прокачки навыков управления судном. Пользователям доступны тренировки на спортивных и одноместных яхтах, отдых в парусных лагерях в крупных морских городах, а также неспешные прогулки в кругу друзей. Организация проводит занятия для детей и корпоративные мероприятия любого уровня сложности. В фирменном интернет-магазине можно купить практичную одежду и учебную литературу. Хочешь сэкономить при оплате товаров и услуг? Мы собрали для тебя действующие промокоды «Сила ветра» (SilaVetra) за январь - февраль 2024 года. Воспользуйся актуальными предложениями и получи существенную скидку или бонус!

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