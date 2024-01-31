Промокоды на скидку Ticketland.ru

Отзывы покупателей

Приобрела на данном сайте билеты на концерт «The Italian Tenors & Tri Angels» в Крокусе 2 апреля, но концерт был отменен. В личном кабинете появился номер организатора, позвонив по нему, я услышала: «Что вы мне звоните на сотовый!», после чего организатор отключился и выключил телефон. В офисе «Тикетленд» мне сказали, что они ответственности не несут, и деньги возвращать не будут. После письменного обращения меня направили на «Кассир.ру». Работники данного сайта («Кассир.ру») сказали, что билеты мне не продавали и сотрудники «Тикетленд» намеренно отправляют обманутых клиентов, чтобы отвязаться от них. В итоге, деньги мне никто не вернул, «Тикетленд» ссылается на текст своей оферты на сайте, хотя она противоречит закону о правах потребителей. Жаль потраченных нервов, времени. Никому не советую приобретать билеты, т. к. если что-то произойдет – деньги вам не вернут. Мария

Мария 03.04.2018

На ТикетЛенд покупаю билеты на мероприятия около двух лет. Сайт быстрый и информативный. Очень удобно и выгодно то, что есть система оплаты билетов бонусами от прошлых покупок. При просмотре анонсов можно почитать отзывы других людей о мероприятиях, увидеть рейтинг посетителей. Из минусов сервиса - это, конечно же, комиссия 10%, но некоторые билеты можно купить без комиссии. Алина

Алина 14.04.2017

Много лет покупаю через этот сайт билеты.Все бы ничего,но совершенно нет приятных моментов в виде промо-кодов и скидок,хотя бы для тех,кто является постоянным покупателем. Елена

Елена 21.02.2016